– Færder fyr var utrolig nære, men helt mot slutten fikk de 19,8 grader, sier meteorolog Lars Andreas Selberg ved Vervarslinga på Vestlandet.

Lindesnes fyr hadde 19,5 og Særheim hadde 19,3 som minimumstemperatur i natt.

Dermed ble Eigerøy det eneste målestedet med tropenatt natt til 18. august.

– Det er ikke veldig uvanlig at det blir tropenetter på denne tiden av året, men det er juli som er tropenatt-mesteren i Norge som helhet, sier klimavakt Gunnar Livik ved Vervarslinga på Vestlandet.

Årsaken til at det blir tropenatt, er varmluft som ligger over kontinentet, og rett vindretning og rett sirkulasjon gir gunstige forhold med veldig mye varmluft over Norge.

– Også havtemperaturen spiller inn, den er ofte høyere i august og gir en boost langs kyst og fjord selv om sola går ned tidligere, sier Livik.

Tropenatt og tropedag Ekspandér faktaboks Tropenatt betyr en natt der minimumstemperaturen ikke var under 20 grader.

betyr en natt der minimumstemperaturen ikke var under 20 grader. Tropedag er en dag der maksimumstemperatur er minst 30 grader.

er en dag der maksimumstemperatur er minst 30 grader. Er ikke internasjonale begreper, og blir bare brukt i Norden.

Tropedag er ikke et offisielt begrep, men i Norge får alle dager med maksimumstemperatur på minst 30 grader likevel denne tittelen.

Flere steder i Norge hadde tropenetter i perioden 19.–29. juni.

17. august ble det også målt tropedag med over 30 grader på Vestlandet.

Kaldeste juli siden 1951

Maksimumstemperaturen i juli var 27,4 grader som ble målt i Passvik i Sør-Varanger 20. juli, og ble tangert på Notodden 31. juli.

Meteorolog Lars Andreas Selberg ved Vervarslinga på Vestlandet Foto: Cato Kristensen / NRK

– Så lav maksimumstemperatur har vi ikke hatt siden 1951.

Sommeren 2020 har vært litt motsatt av normalt, spesielt månedene juni og juli.

I Nord-Norge har det vært over normalen i juli, mens i Sør-Norge har juni vært mye varmere enn normalt, og mye varmere enn juli.

– I Rogaland var juni rundt 3,5 grader varmere enn normalen, og i tillegg var temperaturen i juni tre grader over temperaturen i juli. Slik var det for hele Sør-Norge.

Varmere august

Gunnar Livik, meteorolog og klimavakt ved Vervarslinga på Vestlandet Foto: Meteorologisk institutt

I august har det så langt vært varmere enn normalt.

– Det er fortsatt 12 dager igjen, men foreløpig ser det ut til at vi ligger 2,5-3 grader over august-normalen, sier Livik.

Slik varselet er for de neste dagene, tyder alt på at årets august havner godt over normalen, selv om det ligger an til mer skiftende vær med regn i helse Sør-Norge framover.