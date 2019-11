Eigedomsskatt i Nye Stavanger

Det nye kommunestyret i Stavanger har bestemt at alle hus- og hytteeigarar må betale eigedomsskatt i Nye Stavanger frå og med 2021, skriv Aftenbladet. Dette til trass for at det går i mot intensjonsavtala som vart inngått i 2016 mellom Finnøy, Rennesøy og Stavanger.