Eigarane av Dommersnes industriområde fekk ja

Windafjord Port sin søknad om få utvikle Dommersnes industriområde i Vikebygd blei i går godkjent administrativt i Vindafjord kommune, skriv avisa Grannar. Det betyr at 54 mål av det eksisterande industriområdet blir planert ned til kaien sitt høgdenivå.

Motstandarane viser til at både Statsforvaltaren og Fylkesdirektøren i Rogaland har gått imot, og at det er samla inn over 700 underskrifter mot prosjektet.