Eierfylke krever at Ferde-styret byttes ut

Et klart flertall i fylkestinget i Rogaland vil på tirsdagens møte sende et signal til valgkomitéen om å bytte ut Ferde-styret på generalforsamlingen i selskapet 23. april.

Politikerne i Rogaland har mistet tilliten til styret etter at NRK har avdekket en rekke kritikkverdige forhold i selskapet.

Ferde-avsløringene Ekspandér faktaboks NRK har dokumentert at ansatte i Ferde har hatt eierinteresser og biarbeid i andre selskaper som bomselskapet samtidig har handlet med.

Blant annet hevet Ferde-direktør Trond Juvik i Bergen millionlønn fra det offentlige samtidig som han styrte et system for innkreving av skatt i en provins i Kongo.

Juvik har understreket at han har brukt sin private tid på et begrenset biarbeid for det private selskapet, og at han har oppfylt alle forpliktelsene overfor bomselskapet.

– Det nåværende styret vil ikke kunne klare å gjenopprette Ferdes tillit, mener Ole Ueland, gruppeleder for Høyre i Rogaland.

Ueland har tidligere sagt at Høyre først ville konkludere når Deloitte kom med sin granskingsrapport.

– Alvorlig

– Nå har vårt eget kontrollutvalg gått gjennom rapporten, hvor det pekes på en rekke lovbrudd fra Ferdes side. Da kan ikke fylkestinget gjøre annet enn å si at dette må få en konsekvens. Ansvaret er det Ferde-styret som må ta, sier Ueland.

Styreleder Paul Magne Nilsen og resten av Ferde-styret må byttes ut hvis Rogaland får gjennomslag hos de andre eierfylkene. Foto: Christian Lura / NRK

Høyre-politikeren får støtte fra fylkesordfører Marianne Chesak (Ap) og Svein Erik Indbjo (Frp) som begge sier til NRK at de har mistet tillit til det sittende styret.

Flere andre partier i fylkestinget vil stille seg bak oppfordringen til valgkomitéen.

I januar skrev NRK at alle eierfylkene, også Rogaland, på dette tidspunktet hadde tillit til styret.

I tillegg til Rogaland og Vestland, er Agder med på eiersiden i selskapet som har i oppgave å finansiere nye bompengeprosjekter og kreve inn bompenger.

Neppe flertall i Vestland

Fylkesordfører Jon Askeland (Sp) i Vestland er overrasket over standpunktet som nabofylket i sør nå har tatt.

Også Vestland har fylkesting tirsdag, hvor selskapskontrollen av Ferde skal behandles.

Ifølge Askeland vil det ikke komme noe lignende flertallsvedtak fra Vestland-politikerne om å erstatte styret.

Fylkesordfører Jon Askeland (Sp), Vestland. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

– Jeg har fått signaler fra noen partier som går i samme retning som Rogaland, men noe flertall for å skifte ut styret på generalforsamlingen kan jeg ikke se at det blir hos oss.

Ole Ueland synes signalet fra Vestland er merkelig.

– Politikerne i Vestland får snakke for seg selv, men jeg synes det er rart hvis de som eiere mener Ferde-styret skal kunne komme fra dette uten at det får konsekvenser for dem.

Ferdes styreleder Paul M. Nilsen har ikke svart på NRKs henvendelser.

Marit Husa, kommunikasjonsdirektør i Ferde, skriver følgende i en sms: «Ledelsen forholder seg til det enhver tid sittende styret».