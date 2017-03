– Skuta har fått juling, slår Kurt Riska fast.

I forrige uke havnet Colin Archer-skøyta «Blåmann» i havsnød i Nordsjøen. Skuta var på vei til Shetland da den fikk motorstopp og begynte å ta inn vann i det dårlige været. Eier Kurt Riska sto selv til rors da havariet skjedde.

– Selv om jeg ikke var redd, var det ingen kjekk opplevelse, sier Riska.

Kurt Riska eier Blåmann. Han var ikke direkte redd da skuta begynte å ta inn vann, men synes heller ikke det var spesielt kjekt. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Vet ikke hvor vannet kom fra

Han mener det dårlige været den dagen ikke hadde så mye med havariet å gjøre, men han har fremdeles til gode å forstå hvorfor skuta begynte å ta inn vann.

– Det kom inn mer vann enn pumpene kunne tåle. Vi vet ikke hvor vannet kom fra, sier Riska.

Han hørte et veldig smell i 6-tiden om morgenen, men forsto ikke hva det var. Først da han kjente at han ble våt på beina, gikk det opp for Riska at noe dramatisk var i ferd med å skje. De var hele 62 nautiske mil fra Shetland. Heldigvis fikk han tilkalt hjelp.

– Da jeg gikk om bord på redningsfartøyet, trodde jeg vi aldri kom til å se skuta igjen, sier Riska.

Blåmann er på Finnøy for å bli reparert. Eieren er trygg på at skuta skal komme seg på sjøen igjen. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Klare for mer «Blåmann»

Men, så kom beskjeden om at skuta hadde klart seg. Nå er den på Finnøy, klar til å bli reparert og satt i stand til mer tid på havet.

– Både jeg og samboeren min er veldig glade for at skuta klarte seg. «Blåmann» tåler alt, sier Kurt Riska.

Akkurat når skuta er klar for bruk igjen, er uvisst. Men Riska og samboeren vil tilbringe mer tid på «Blåmann».

– Hvis helsa holder, skal vi ut. Og da reiser vi så langt vi har lyst til, sier han.