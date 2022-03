Eier av bowlinghall slipper bot på 75.000 kroner

Sten Solberg, eieren av Haugesund bowling og biljard, slipper å betale boten på 75.000 kroner, melder Haugesunds Avis.

Han fikk andre juledag forelegget av politiet for å ha holdt bowlinghallen åpen på tross av koronarestriksjoner. Solberg hevdet hele tiden at hallen burde defineres som en idrettshall og at den derfor kunne holdes åpen.



Etter at Solberg uttalte seg i retten besluttet aktor og politiadvokat, Sveinung Andersen, at saken ikke var tilstrekkelig bevist fra politiet sin side, og trakk saken.