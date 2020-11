Egne åpningstider for syke og gamle – og julegaver hjem i taxi

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er viktig at kundene føler seg trygge, sier senterleder Odd Einar Solberg ved Oasen Storsenter i Karmøy kommune.

Før jul vil senteret sende varer hjem til kundene i taxi. I tillegg kommer de til å utvide åpningstidene og tilby shopping for folk i risikogruppene.

TENKER PÅ KUNDENE: Senterleder Odd Einar Solberg ved Oasen Storsenter vil at kundene skal føle seg trygge. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

– Vi vet ikke hvordan smittesituasjonen blir fremover. Derfor velger vi å kjøre hjem til folk, og kommer til å åpne senteret for folk i risikogruppa en gang i desember, sier senterleder Odd Einar Solberg.

Tidenes netthandel

Samtidig som butikkene forbereder seg på en annerledes julehandel, oppbemanner Posten med 600 i forbindelse med Black Friday og julehandelen.

Posten hatt allerede hatt 42 prosent økning på pakker fra netthandel i forhold til i fjor. Og hovedorganisasjonen Virke spår tidenes julehandel. Både på nett og i detaljvarehandelen.

– Vi forventer sterk vekst i julehandelen i år, blant annet fordi pandemien gjør at forbruket vårt flytter seg fra tjenester til varer. I tillegg bidrar stengte grenser til at flere kjøper julemat og drikke på norsk side av grensa, sier direktør for Virke handel, Harald Jachwitz Andersen.

SPÅR OPPGANG: Direktør for Virke handel, Harald Jachwitz Andersen tror julehandelen blir veldig bra, men sier det i år er vanskelig å komme med prognoser. Foto: Virke

Samtidig understreker han at det er store forskjeller på tvers av bransjer og geografi. Og mener netthandelen kommer til å ta sin del av kaka. Fra 2012 til 2019 vokste netthandelen med 13,3 prosent per år.

Hittil i år har veksten vært på 31 prosent.

– Det har vært en voldsom vekst i netthandel siden mars i år, og denne trenden kommer bare til å fortsette i ukene som kommer, sier Andersen.

Privat shopping på kveldstid

Ifølge Virke er de fleste i handelsnæringen ekstra kreative fordi koronakrisa har satt dem i en utfordrende situasjon. Nå øker smitten igjen i store deler av Norge.

– Da er det nok enda flere som vil kaste seg rundt og finne gode løsninger, sier Andersen.

På et parfymeri i Haugesund sentrum vil de la kundene bestille privat julehandel på kveldstid.

– Jeg tenkte på hvordan jeg selv ønsker å handle i år. Og jeg vil helst unngå køer. Derfor har jeg valgt å jobbe ekstra på kveldene sånn at kunder kan komme på privat julehandel, sier innehaver Grethe Kongshavn av parfymeriet Regina i Haugesund.

KVELDSHANDEL: På Regina parfymeri i Haugesund gjør innehaver Grethe Kongshavn og butikkansatt Sheila Shaw seg klar til personlig julehandel på kveldstid. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

Hun gjør det aller mest for kundene. Ikke fordi hun frykter flere vil handle på nett.

– Netthandelen har vi måttet leve med i flere år. Jeg vet bare at mange liker å fysisk kunne se og ta på varene før de kjøper dem, sier Kongshavn.

Viktig med alternativer

Helsemyndighetene har ikke stengt kjøpesentre som følge av koronaen. Dermed er det viktigere enn noen gang å finne god løsninger, mener Virke-direktøren.

– Det er mange som er avhengige av å få gjort innkjøp av både mat, drikke, gaver og andre ting som har behov for tilpassede løsninger sånn som situasjonen er nå.

– Støtt handelsstanden

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland var klar på at handelsstanden trenger vår støtte da hun var gjest i Nyhetsmorgen på NRK i morges.

STARTET TIDLIG: Justis- og beredskapsministeren har allerede startet sin private julehandel og oppfordrer andre til også å begynne tidlig i år. Foto: Torbjørn Tandberg

– Jeg vil verken anbefale kjøpefest eller kjøpepress. Og jeg må minne om at det er tre ting som er svært viktig for å holde smittespredningen nede i førjulstiden. Vi må holde avstand, huske på god håndhygiene og bruke munnbind, sier Mæland.

Hun advarte mot julemarkedene der det ofte er mange mennesker samlet.

– Samtidig må vi holde hjulene igang, så forsøk å støtte lokalt næringsliv. Selv har jeg startet julehandelen tidlig i år og det anbefaler jeg flere å gjøre, sier Monica Mæland.