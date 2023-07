Egersunder omkom

Det var 55 år gamle Magnar Hovland som ble funnet livløs i sjøen, like etter klokken 09.30 søndag i Hovlandsvika på Eigerøy i Egersund. 55 åringen var hjemmehørende i Egersund. Mannen ble hentet opp på land, men erklært død på stedet. Politiet mistenker ikke at avdøde har blitt utsatt for noe kriminelt, men han er rutinemessig sendt til obduksjon. Navnet frigis i samråd med de pårørende.