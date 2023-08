Egersund taxi holder nattestengt

Egersund Taxi har bestemt at de skal holde nattestengt i ukedagene. Styreleder Espen Nilsen i Egersund Taxi sier til Dalane Tidene at årsaken er et eskalerende kriminelt miljø og manglende tilstedeværelse. Ifølge Nilsen blir sjåførene drapstruet og presset, og føler seg hjelpeløse og utrygge når de er alene på vakt. Politiet har foreløpig ikke hatt anledning til å svare NRK på påstandene fra Egersund Taxi.