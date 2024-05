Egersund snudde 0–4 til 5-4!

Etter 56 minutter så det ut til at Stabæk var på vei mot en storseier hjemme mot nyopprykkede Egersund.

Stabæk ledet da 4-0, men så snudde kampen totalt. Egersund scoret først fire ganger, og på overtid var den utrolige opphentingen et faktum. da scoret Henrik Elvevold kampens siste mål og sørget for at bortelaget på utrolig vis vant 5–4.