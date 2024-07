Egersund bru stenges i seks uker

Egersund bru skal bli reparert og rehabilitert, og brua får kun ett veifelt for tungtransport fra 29. juli til 15. september, opplyser Rogaland fylkeskommune.

I første del av arbeidet, som inkluderer bytte av rekkverk, blir brua stengt for kjøretøy under 3,5 tonn. Disse kjøretøyene kan kjøre via Kvidafjellveien og omkjøringsveien blir godt skiltet. Utrykningskjøretøy kan kjøre over Egersund bru.

– Vi må snevre inn til ett veifelt på brua, slik at entreprenøren kan jobbe trygt når rekkverket skal byttes ut. Da er det ikke plass til alle kjøretøy og tungtrafikken blir prioritert, sier John–Olav Kirkengen som er byggeleder i Rogaland fylkeskommune.