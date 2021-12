Egen pandemipost for gravide på SUS

Stavanger universitetssjukehus oppretter en egen pandemipost for gravide. Det er nødvendig fordi vi har hatt flere kritisk syke gravide innlagt, sier avdelingssjef for kvinneklinikken Marit Halonen Christiansen. I dag er det innlagt to gravide koronasmittede. Men Christiansen understreker at det er trygt å føde på sykehuset.