Easee massepermitterer ansatte

– Menneskene er grunnverdien i selskapet vårt og det viktigste vi har. Dette gjør ulidelig vondt, men denne prosessen må til for at folk skal ha en fantastisk arbeidsplass i mange tiår fremover, sier gründer og daglig leder i Easee, Jonas Helmikstøl ifølge en pressemelding fredag formiddag.

Alle ansatte ble orientert om at en permitteringsprosess iverksettes på et allmøte klokken 9.00 fredag morgen. Hvor mange som rammes er på nåværende tidspunkt uvisst.

Det var Dagens Næringsliv som meldte om denne saken først.

I Norge har selskapet 350 ansatte. Det er mange av disse som nå blir permitterte, ifølge DN. Trolig over 100. Hva som skjer med de rundt 150 ansatte i utlandet, er foreløpig ukjent.

– Jeg skal kjempe for folkene mine ned til hver bidige krone. Reisen vår har bare begynt, og dette er en hump i veien, sier Helmikstøl ifølge pressemeldingen.

Easee-ladere. Foto: Tom Edvindsen / NRK

Må hente inn opp mot en milliard

Selskapet har nå iverksatt en prosess for å hente inn kapital og er i dialog med flere mulige investorer.

Helmikstøl sier til DN at de må hente inn mellom en halv og en milliard kroner.

– Vi tror på det vi driver med, og vi skal komme oss gjennom dette. Vi er nå i dialog med investorer som ser det enorme potensial Easee har, og vi har enda flere produkter klare innen kort tid, sier Helmikstøl ifølge pressemeldingen.

Onsdag morgen kom nyheten om at svenske myndigheter hadde stanset salget av Easee sine ladebokser i landet.

DN skriver at selskapet i fjor ansatte i hopetall, og la opp til salg av 900.000 ladere. I stedet fikk markedet seg en knekk og Easee satt med ansatte som kostet enorme summer.

– Det har vært et jævlig år. Vi ansatte altfor mange altfor fort. Vi solgte 350.000 istedenfor 900.000. Det er en ekstremt alvorlig situasjon, sier Helmikstøl til DN.

– Vanskelig

Harald Minge er administrerende direktør for Næringsforeningen i Stavanger.

– Nå står selskapet i en situasjon som krever enda mer av den handlingskraften, kompetansen og gutsen som etter hvert har blitt varemerket til Easee, sier han.

Minge beskriver selskapet som et viktig forbilde i Stavanger-regionen.

– Resultatene de har oppnådd er formidable, og jeg er helt sikker på at de kommer seg gjennom dette og at de klarer å vokse videre. Vi ønsker dem virkelig lykke til, og da tror jeg snakker på vegne av et samlet næringsliv i regionen.

Harald Minge tror Easee kommer til å klare seg, til tross for masseoppsigelser og stans av salg av ladeboksene. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Easee ble kåret til årets bedrift i Rogaland i 2022.

– Vi må ikke glemme hva de har fått til nå. Hele regionen føler på en stolthet, som blant annet ble uttrykt da de ble kåret til årets bedrift i fjor. Dette er tøft, trist og vanskelig for de ansatte i Easee.

Jordfeilbryteren oppfyller ikke kravene

Bakgrunnen for salgsforbudet i Sverige er blant annet at ladeboksen ikke har en jordfeilbryter som oppfyller kravene.

Flere Easee-forhandlere i Norge har også stanset salget. Blant annet Tibber, Haugaland Kraft, Bravida og Elkjøp.

De tilbyr nå stort sett bare elbilladere fra Zaptec, som er den største konkurrenten.

Elsäkerhetsverket skrev i en melding på sine nettsider onsdag at Easee må trekke ladeboksene som har fått salgsforbud fra sine forhandlere. De må også fikse feilen på de rundt 100.000 boksene som allerede er installert i landet.

Kan bli salgsstans også i Norge

Ifølge Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), kan salgsstans av laderen i Sverige også kan gjelde i Norge, ettersom landene er en del av samme EØS-regulering.

Ifølge avdelingsdirektør i Nkom, John-Eivind Velure, følger de nå vedtaket fra Sverige tett.

– Samtidig er det ikke slik at svenskene kan fatte et vedtak som umiddelbart gjelder i Norge. Så er det opp til oss å følge opp hva vedtaket har å si i Norge.

John-Eivind Velure, avdelingsdirektør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Foto: Victoria Marie Nordahl / NRK

Anker

Easee er sterkt uenige i avgjørelsen til svenske myndigheter, og har allerede varslet at de vil anke.

Selskapet leverer i løpet av dagen i dag, inn både en midlertidig forføyning og en anke.

Easee står fast på at det ikke er noen tvil rundt laderne, at de er helt trygge og alle kunder kan lade trygt.

De mener de har integrert jordfeilvern i tråd med de sikkerhetskrav som stilles. Dette skal beskytte mot både AC- og DC-feil.

– Vi er sterkt uenige i avgjørelsen og vil gjøre alt vi kan for å ivareta kunder, partnere og ansatte. Vårt hovedfokus har alltid vært folk og sikkerhet, sier gründer og daglig leder, Jonas Helmikstøl.

Selskapet Easee ble etablert i 2018 av tre gründere. I dag har de nærmere 500 ansatte.

Selskapet har vokst i rekordfart, og fra 2019 til 2021 gikk de fra å ha en omsetning på 94 millioner kroner til 1,4 milliarder kroner.