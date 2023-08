Easee lanserer ny lader i dag

Charge Lite er navnet på den nye laderen Easee lanserer onsdag formiddag. Selskapet har allerede solgt 4000 ladere fordelt på Norge, Svergie, Danmark og Nederland.

– Det er veldig gledelig at dette skjer i de markedene vi har hatt det tyngst de siste månedene, sier Easees salgsdirektør Stefan Dekker.

Charge Lite er det første produktet i Easees nye produktserie.

Et mye omtalt punkt som førte til salgsforbudet av Home og Charge i Sverige, er Easees integrerte jordfeilbeskyttelse. Den samme løsningen er også i Lite, men denne gangen har Easee erklært samsvar med riktig standard.

– Vi har sett at det er usikkerhet rundt anvendelsen av standarden i noen markeder og tar derfor hensyn til det. Charge Lite krever derfor en ekstern jordfeilbryter type A, slik at vi oppfyller kravene slik myndighetene i for eksempel Sverige tolker dem, sier produktdirektør i Easee, Caroline Vorpenes.