Easee kjem tidlegast med ny ladar i august

Ladeselskapet Easee håper å få på plass ein ny ladar, tidlegast i august. Den nye skal erstatte den førre ladeboksen som blei forboden, skriv Teknisk Ukeblad.

– Vi hadde håpa å lansera den nye ladaren før sommaren, men me har ikkje lyst til å lansera noko før det er hundre prosent i orden i tilhøve til gjeldande dokumentasjon. Så ennå ventar me på nokre testrapportar. Mest truleg vil dei vera klare til lansering i august-september, seier marknadssjef Martin Langeland i Easee til Teknisk Ukeblad.

Selskapet permitterte i mars 138 tilsette i Noreg, etter at det svenske Elsäkerhetsverket innførte forbod mot sal av to av ladeboksane til Easee i Sverige. I juni varsla Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom) at det kunne bli salsforbod av Easee-ladarar også i Noreg.