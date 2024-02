Easee er ennå ikkje godkjent i Sverige

Ladeselskapet Easee i Sandnes har fått beskjed frå Elãkerhetesverket i Sverige om at at utstyret og installasjonen ikke oppfyller sikkerhetskravene, og at Easees forslag til handlingsplan og tiltak ikke anses som tilstrekkelige. Det skriver Aftenbladet.

– Svaret er selvsagt ikke det vi håpet på, men vi var forberedt på dette og er ikke overrasket. Saken skal også opp i retten i april og vi er innstilte på å svare ut bekymringene fra Elsäkerhetsverket der, skriver pressekontakt Martin Langeland i Easee i en SMS til Aftenbladet torsdag kveld.