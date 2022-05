E39 er open igjen ved Feda

Kl. 17.15, søndag ettermiddag:

Vegvesenet melder at Fosselandstunnelen vest for Feda i Agder er opna igjen etter dødsulukka i går kveld. Det var ein personbil og eit vogntog som kolliderte. Det betyr at det er slutt på omkøyring om Kvinesdal sentrum.