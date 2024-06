E39 åpnet igjen etter trafikkuhell

Det har vært et trafikkuhell på E39 Sandnesveien på Ålgård i Gjesdal kommune. Det var to kjøretøy involvert i hendelsen. Nødetatene er på stedet. Alle er ute av bilene, melder politiet. Det er trafikale utfordringer på stedet, og E39 var en periode stengt. 11.15 melder politiet at den ene bilen trenger bilberging og er fjernet fra veibanen, slik at trafikken kommer forbi.