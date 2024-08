E134 stengt i Vats i natt

Klokka 23.25 skjedde ein kollisjon mellom to personbilar i krysset E134 og Heievegen i Vats i Vindafjord. To vaksne og to barn var i bilane. Ein person hadde skader i ein arm, og fleire blei køyrt til legevakt. E134 var stengt i ein retning ei stund i natt.