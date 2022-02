E134 over Haukeli åpnet igjen

I ettermiddag åpnet E134 igjen etter at veien ble stengt av et skred vest for Svandalsflonatunnelen onsdag denne uken. Etter helikopterundersøkelser fredag formiddag startet arbeidet med å rydde veien for skredet, skriver Haugesunds Avis. Skredet var ca 100 meter bredt og ca to meter høyt over veien.