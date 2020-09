E134 opna igjen mellom Etne og Ølen

E134 mellom Ølen og Etne opna igjen for trafikk i begge felt i 03-tida i natt. Då hadde eitt felt vore stengt i to timar. Ein bilførar køyrde utfor vegen etter at bilen hans trefte ein stein i vegkanten. Føraren vart ikkje alvorleg skadd.