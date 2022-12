E134 delvis åpnet

E134 ble tirsdag kveld åpnet fra Etne mot Ølen, men entreprenøren venter litt med åpne i motsatt retning, for å unngå at biler møtes på det smaleste partiet. Det gikk ikke mange sekundene etter at veien var åpnet i kveld, før en bil kjørte av veien. Den ble berget, slik at trafikken igjen kunne åpne fra øst mot vest. Kjør etter forholdene, er beskjeden til bilistene, etter at vogntog og biler sto på kryss og tvers tidligere i dag.