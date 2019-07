E.coli funne i privat brønn

Det er funne E.coli i ein brønn som ligg berre 30 meter frå Hogstadbekken i Sandnes der IVAR har fått ei bot på 840.000 kroner for forureining. IVAR vurderer det som lite sannsynleg at di er kjelda, men hentar inn spesialistar for å sjekke brønnen.