– Det var litt ekkelt. Her der det folk som prøver å tvinge oss vekk med makt. Det er en ny erfaring, tidligere har de brukt ord, de har ikke gått til angrep.

Det sier Torgeir Kalvenes, som er en av de fem Traftec-ansatte som er i streik.

Det var Jærbladet som omtalte saken først.

I over 300 dager har de streiket for å få en tariffavtale.

Traftec er en elektrobedrift som driver med utbygging, drift og vedlikehold innen elektro på vei- og tunnelutbygginger. Selskapet har rundt 200 ansatte over hele landet. Rundt 30 av de ansatte er organisert i El og it-forbundet.

Tirsdag var det sympatiaksjon, med flere andre LO-tillitsvalgte utenfor Traftec i Klepp.

Det ble ampert de streikende og ikke-streikende utenfor Traftec Foto: Torgeir Kalvenes

– Vi stod streikevakt og hindret steikebrytere i å gjøre jobben vår. Vi stoppet en Traftec-bil da en fra bedriften kom ut og sa at vi måtte komme oss vekk.

– Så begynte han å skubbe oss vekk. En streikevakt ble først skubbet bort en gang, så da han kom tilbake, ble han skubbet slik at han gikk over ende.

Streikevakten ble ikke skadet i fallet. De streikende vurderer å anmelde saken til politiet, men har ikke bestemt seg ennå.

Flere meldte seg ut

Bakgrunnen for at de streikende ønsker å stanse det de kaller streikebrytere, er at flere som var medlemmer i El- og It-forbundet i LO, meldte seg ut da streiken var et faktum.

Bare ett medlem stemte mot streik da det var håndsopprekking.

– Jeg kan ikke forstå hvordan folk kan sitte rundt et bord og være enige om håndsopprekking, og så gå tilbake på sitt eget ord etterpå, sier Kalvenes.

Daglig leder i Traftec på Orstad, Øystein Stebekk, er svært ordknapp om hendelsen.

– Jeg har hørt om opptrinnet, men vil ikke kommentere det utover det.

Han sier også at det ikke er aktuelt å gå med på den spesifikke tariffavtalen som de streikende krever.

– Det er en tariffavtale som Traftec ikke er tjent med å ha, sier Stebekk

Heller ikke mannen som skubbet streikevakten, vil si noe om hva som skjedde.

– Jeg har ingen kommentar, dere får kontakte ledelsen om dette, sier han.

Setter pris på støtte

Sympatiaksjon for de streikende i Traftec utenfor Statens vegvesen i oktober i fjor. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

De streikende har ikke opplevd vold tidligere, men har fått en trussel i en opphetet situasjon.

– Vi forstår ikke hvorfor det er blitt slike fronter mellom dem og oss. Vi ønsker jo at kollegene våre skal få bedre vilkår. Og så er det i stedet flere som jobber aktivt imot, det kan vi ikke forså.

– Vi kjenner på fellesskapet, at vi slipper å stå alene mot denne bedriften. Spesielt når de tyr til vold, sier Kalvenes.

Mandag er det nytt forhandlingsmøte mellom El- og it-forbundet og ledelsen i Traftec. De streikende håper på det beste, men er forberedt på fortsatt streik. Og 13. mai er det igjen klart for ny sympatiaksjon på Orstad

– Dette er en kamp som er større enn oss selv. Norge er bygget på tresko, ikke lakksko, sier Kalvenes.