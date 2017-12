Dyreste nordsjøolje på over to år

Nordsjøolje nådde i går sin høyeste notering siden sommeren 2015, etter at en rørledning på britisk side av sokkelen måtte stenge. Operatøren har stengt ledningen, som frakter nesten 40 prosent av oljen fra Nordsjøen til Storbritannia, skriver E-24. Mandag kveld ble nordsjøolje omsatt for 65, 68 dollar per fat. Det er en oppgang på over 2 prosent og høyeste pris siden 24 juni 2015.