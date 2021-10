Dyrere boliger i Ryfylke

Prisene på eneboliger i Ryfylke har skutt fart etter at Ryfast ble åpnet.

Prisen for en enebolig har gått opp med 1,5 millioner kroner i snitt siden 2019, skriver Strandbuen.

Prisøkningen er på 17 prosent de to siste årene, og salgstiden for eneboliger er gått ned fra over 200 dager til bare 36 dager, viser tall fra Eiendomsverdi.