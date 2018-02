Dyrepark kan bli avviklet

Haugaland Zoo på Torvastad klaget på Mattilsynets vedtak om avvikling av parken, men nå er det avgjort at klagen ikke førte frem skriver, Haugesunds Avis. Det betyr at parken har frist ut måneden med å avvikle driften eller oppfylle kravene i vedtaket om å få plass et aksjeselskap og en styreleder som kan drive parken videre.