– Det var et mildt sagt makabert syn som møtte oss. Jeg klarte ikke å spise middag den dagen, sier daglig leder Elisabeth Ellingsen i Dyrebeskyttelsen Norge Haugaland.

Rester av kattens hode ble funnet inni et bur, mens resten av kroppen var skutt av og lå i snøen. Dyrebeskyttelsen anmeldte først saken til politiet. Litt senere traff de på eieren. Han sa han hadde skutt katten, og mente han hadde loven på sin side.

VIL ENDRE LOVEN: Elisabeth Ellingsen i Dyrebeskyttelsen mener det ikke er greit å skyte friske dyr. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

– Jeg tenker at dette ikke er greit. Vi behandler ikke familiemedlemmer slik. Jeg mener denne katten burde vært tatt med til veterinær. Kanskje kunne den blitt omplassert, sier Ellingsen.

Pus kan skytes

Men eieren har retten på sin side. Det er nemlig lov å avlive sine egne katter om man skyter dem i hodet.

I forskrift om avliving av hund og katt, paragraf 2, står det at avliving bare kan foretas ved skudd mot dyrets hjerne. Eller du kan gå til veterinær og få dyret avlivet.

– Så lenge dette er en eid katt, er det opp til eier selv å vurdere om en skal avlive dyret eller ikke, sier spesialinspektør Olav Tørresdal i Mattilsynet, Region Sør og Vest.

BEDRE Å OMPLASSERE: Spesialinspektør Olav Tørresdal i Mattilsynet mener det rent etisk er bedre å omplassere kjæledyr. Foto: Privat

– Gjelder dette selv om katten eller hunden er helt frisk?

– Ja, det står ingen plass at det er ulovlig å avlive friske dyr. Men rent etisk så er det jo fint om en får omplassert dyr. Er dyrene unge og friske og har godt lynne, så er det nok det beste, mener Tørresdal.

For ordens skyld: Det er ikke lov å skyte andres katter eller hunder. Det er heller ikke lov å ta livet av hjemløse katter som kommer seg inn på eiendommen din.

Det er også ulovlig å ta livet av sin egen katt eller hund på andre måter enn ved skyting. Det er i tillegg straffbart. For to år siden ble tre ungdommer dømt for å ha druknet en katt i Bergen.

MAKABERT SYN: Dette synet møtte Dyrebeskyttelsen da de var ute på et annet oppdrag i naturen. Kattekroppen lå i snøen, mens hodet lå i et bur. Bildet er sladdet av NRK. Foto: Dyrebeskyttelsen

Vil ha lovendring

Dyrebeskyttelsen ønsker nå en lovendring, og mener det ikke burde vært lov å skyte familiedyr.

– Vi ønsker å øke respekten for dyrene. Dyrebeskyttelsen jobber for at de skal ha et rettsvern og en egenverdi, sier Ellingsen.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad sier det ikke er planer om å endre forskriften.

ENDRER IKKE LOVEN: Landbruks- og matminister Olaug Bollestad sier det ikke er planer om lovendring, men mener det er viktig at avliving skjer etter forskriftene. Foto: Torbjørn Tandberg

– Jeg vil likevel si at dyr bør behandles med respekt også etter at de er blitt avlivet, og jeg tenker at hunder og katter bør begraves etter avliving og ikke for eksempel etterlates ute i naturen, sier Bollestad.

Hun mener også at folk bør tenke gjennom hvilket ansvar det medfører før de anskaffer seg et dyr.

– Dyrene er prisgitt det stellet og den omsorgen vi mennesker gir dem, sier Bollestad.