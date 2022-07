– Jeg blir sint og frustrert, sier daglig leder Elisabeth Ellingsen i Dyrebeskyttelsen Norge, avdeling Haugaland.

Hun mener salg av kattunger på nett er blitt en usunn industri. Selv adopterer Dyrebeskyttelsen bort kattunger mot et gebyr på 2000 kroner. Men da er de både chippet og vaksinert. Helseattest og sterilisering er også inkludert.

Elisabeth Ellingsen i Dyrebeskyttelsen Norge, avdeling Haugaland. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

– Det er som om folk leker oppdrett av vanlige huskatter. Bare uten at de tar ansvaret som følger med, sier Ellingsen.

Hun sier folk kan profilere seg som oppdretter av huskatter. Men da må de sørge for at kattene får helsesjekk, chip og sterilisering.

– Da må de også skrive kontrakt med kjøperne. Det går ikke an å bare pøse ut kattunger for egen vinning, sier Ellingsen.

Opp til hver enkelt

Elise Thrane er en av mange som selger kattunger uten helsesjekk på Finn.no. Hun mener folk bør få bestemme selv.

– Det må være opp til hver enkelt om de vil vaksinere og sterilisere kattene sine, sier Thrane.

Hun reagerer på at Dyrebeskyttelsen har lagt ut en skjermdump av Finn-annonsen hennes i sosiale medier. Annonsen er sladdet og uten navn.

– Jeg elsker kattene mine. Og jeg sjekker alltid de jeg selger dem til, sier katteeieren.

Elise Thrane med de to siste kattene hun har lagt ut for salg. Foto: Privat

Totalt har katten hennes hatt fire kull med kattunger. De har hun solgt med fortjeneste. Hun mener bare hun har fulgt rådene til Dyrebeskyttelsen ved å ta penger for kattene.

– De har jo sagt at katter ikke bør være gratis, sier Thrane.

Kattungene hun nå har for salg, ligger ute til 2500 kroner hver.

Kjøper har ansvar

Mattilsynet mener kjøper bør ta ansvar for å sjekke at katten har fått den helsesjekken den trenger før kjøp.

– De som kjøper bør stille krav om at katten er chippet, vaksinert og behandlet for innvollsorm. En bør aldri bare kjøpe tilfeldige katter uten at en vet hvordan de har hatt det, sier spesialinspektør Olav Tørresdal i Mattilsynet.

Spesialinspektør Olav Tørresdal i Mattilsynet mener kjøper også må ta ansvar. Foto: Privat

Det er ikke lovpålagt å ID-merke katter i Norge, men Mattilsynet oppfordrer katteeiere til å gjøre det.

– Det er veldig bra for dyrevelferden om alle som solgte katter gjorde dette, sier Tørresdal.

Mattilsynet får inn mange bekymringsmeldinger om katter som ikke har det bra. Det er om sommeren det er verst.

– V får stadig vekk telefoner, sier Tørresdal.

Høysesong

For sommeren er høysesong for dumping av katter. Hos Dyrebeskyttelsen er kapasiteten sprengt flere steder. Ifølge organisasjonen er 9000 katter på avveie.

– Det er helt ekstremt denne sommeren. Fosterhjemmene våre må ta inn flere enn de egentlig har plass til, sier Elisabeth Ellingsen.

Her er noen av kattene som er kommet inn:

Disse to er søsken. Seks uker gammel katt i fosterhjem. Voksen rasekatt trenger nytt hjem. Mamma og seks uker gammel kattunge.

Det er derfor hun reagerer ekstra når hun ser annonser hvor kattunger selges for høy pris uten helsesjekk.

– Det må forplikte å ha dyr, sier hun.

Elise Thrane sier hun forstår at Dyrebeskyttelsen reagerer.

– Jeg synes det er veldig leit at de får inn så mange katter. Men jeg tror faktisk at jeg bidrar til at kattene mine ikke havner hos Dyrebeskyttelsen ved å ta penger for dem, sier hun.