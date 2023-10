Dyre bustadlån i sparebankar i Rogaland

Ingen av sparebankane i Rogaland er inne på lista over dei 100 bankane med best rente for bustadlån her i landet. Det seier Terje Hamre i selskapet Norsk Familieøkonomi. Først på 131.-plass kjem Jæren Sparebank, seier Hamre. Suverent best rentetilbod for bustadlån har Statens Pensjonskasse. Deretter kjem nettbankar som Bulder og Himla og Nybygger.no