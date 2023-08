Dyrast straum i sørvest i morgon

Medan resten av landet skal betale i underkant av 19 øre kilowatt-timen for straumen i morgon, må innbyggjarane i Sør-Vest ut med meir enn fire gonger så mykje. Her i området kjem spotprisen, i gjennomsnitt, til å vera i underkant av 94 øre for kilowatt-timen.