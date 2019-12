Dyrare bussbillettar til neste år

Fleirtalet i Fylkestinget går inn for at månadsbilletten for kollektiv blir 5.6 % dyrare til neste år. (Frå 720 til 760 kroner.) Enkeltbilletten blir 2.7 % dyrare. (Frå 37 til 38 kroner.) Ungdomsbilletten blir ståande på 299 kroner pr. månad.