Dykker omkom utenfor Tananger

– Det vil nå gjøres teknisk obduksjon av personen. Vi gjør også avhør og samler tekniske bevis for å finne ut ha som har gått feil, sier Victor Fenne-Jensen, operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.

Politiet fikk melding om hendelsen litt før klokken tre lørdag ettermiddag. Nødetaten rykket ut umiddelbart. Dykkeren er en mann i 50-årene.

De nærmeste pårørende har blitt varslet om dødsfallet.

– Nå må vi sjekke utstyret og logg og gjøre avhør av de andre dykkerne. Det kommer til å ta tid før vi har svarene, sier Fenne-Jensen.

Det ble tidligere meldt at mannen var sammen med tre andre personer. Det er feil, mannen var sammen med to andre dykkere.

Dykkeren fikk problemer et stykke ut fra land ved den lille øya Oksafoden. Han måtte først hentes med lettbåt på øya, før han ble fraktet til land og hentet med luftambulansen.

Bildet er tatt like før luftambulansen tok av fra stedet. Foto: Philip André Bergset / NRK

Dykkeren var ute på et dykk sammen med to andre personer. Han skal ha fått problemer med utstyret under dykket. Det er enda ikke sikkert hva som gikk galt.

– Det kom inn melding til operasjonssentralen hos oss, det har vært en dykkerulykke utenfor Stavanger. Det vi gjør nå er å ta hånd om de som var i følget og prøve å finne ut av hva som skjedde utpå den lille øya, sier innsatsleder Gry Iden.

Kriminalteknikere er varslet og på stedet.

Politiet ønsker ikke å gi ut mer informasjon før saken er etterforsket.