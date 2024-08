Dybdahl med i "Hver gang vi møtes"

Thomas Dybdahl (45) - sanger, gitarist og låtskriver.

Thomas Dybdahl ble kjent på 2000-tallet for sin melankolske musikk og har siden utvidet med soulinspirerte låter. Han debuterte som soloartist med «That Great October Sound» og vant en Spellemannspris. Hans påfølgende album, inkludert «Stray Dogs» og «Science», har høstet kritikerros og priser, blant annet for beste mannlige artist. Flere av hans album har toppet listene, og «What's Left Is Forever» ble også Grammy-nominert. Dybdahl har samarbeidet med jazzbandet In The Country og Coucheron, og har gitt ut flere soloalbum, senest «Teenage Astronauts». I tillegg har han komponert filmmusikk til flere av Arild Østin Ommundsens filmer. Dybdahl har også vært vokalist i «The National Bank».