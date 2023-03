Dumpa hestemøkk utanfor Equinor-kontor

Aksjonistar frå miljøorganisasjonen Extinction Rebellion har fredag føremiddag dumpa 40 kilo hestemøkk utanfor hovudkontoret til Equinor på Forus i Stavanger. Dette gjer dei som ein protest mot det dei kallar «grønnvaskingsbullshit» frå Equinor, skriv organisasjonen i ei pressemelding.

Pressetalsmann Magnus Frantzen Eidsvold, seier følgjande om aksjonen i ein kommentar til NRK:

– Me er ikkje samde i påstanden om grønvasking. Me er også utolmodige i møtet med klimakrisa, men behovet for olje og gass forsvinn ikkje på kort sikt. Derfor reduserer me utsleppa våre og investerer mykje i fornybart og lågkarbon.