Drukningsulukke i Vannassen

Det var ein turgåar som såg at det låg ein livlaus vaksen mann i vatnet. Turgåaren klarte sjølv å få personen på land, og melde deretter frå til politiet, like etter klokka 0930, laurdag føremiddag.

Då helsepersonell kom til staden, kunne dei raskt slå fast at personen var drukna.

– Ennå kjenner me ikkje identiteten til mannen, eller kva som kan ha skjedd, seier vaktsjef Victor Fenne-Jensen i Sør-Vest Politidistrikt.

Fenne-Jensen seier også at området er sperra av, og at dei kjem til å etterforska denne saka ut over dagen i dag.

Politiet stengde av deler av området rundt Vannassen, laurdag føremiddag. Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Han vil foreløpig ikkje seie noko om verken identitet, alder eller nasjonalitet, men opplyser at mannen blir sendt til obduksjon.

Truleg ikkje noko straffbart

Klokka 11.15 opplyser politiet at det ikkje er noko som gir tydlege signal på at det har skjedd noko straffbart i samband med drukninga.

– Me kjenner ennå ikkje identiteten til mannen, men det me hittil veit om hendinga, tyder ikkje på at det er nokon gjerningsperson bak, seier Victor Fenne-Jensen i Sør-Vest Politidistrikt.

Politiet ønskjer likevel å koma i kontakt med folk som har sett eller høyrt noko i området rundt Vannassen i Stavanger, i natt eller i dag tidleg.