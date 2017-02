Droppet reklamejobben for å bli el-sykkelbud

Det går fort over brosteinene i Stavanger. I sekken på ryggen har Elin Minde en kake som skal leveres, like hel som da hun hentet den. Hun er Stavangers eneste el-sykkelbud, og klar for sitt første oppdrag.

– Jeg må være forsiktig. Jeg må bare huske at jeg har den på ryggen og holder den vater, ler hun.

Droppet kontorjobben

Denne sekken skal brukes til å levere litt av hvert. I løpet av de første dagene som el-sykkelbud har Elin levert både kaker og glassflasker. Foto: NRK

Minde valgte å hoppe av en lukrativ jobb som art director i reklamebransjen, og tilbringer nå arbeidsdagen på et el-sykkelsete. Det var ønsket om en annen hverdag som førte til det noe dristige valget.

– Drømmen er å komme hjem og være fysisk utslitt. Før kunne jeg komme hjem og være psykisk utslitt og trett i hodet. Det høres neste litt fælt ut.

Lover lynrask levering

På Facebook-siden hennes kan kunder velge mellom vanlig, rask eller lynrask levering. Alt etter ønske og behov. Dersom en skulle trenge noe lynraskt, lover Minde å levere innen en time.

Og så langt lover det bra.

– Vi kommer ofte i den krisen at vi ikke har flasker. Da er det helt genialt å kunne ringe til noen som kan hente dem fra lageret, sier en av de ansatte ved HverdagsGodt i Stavanger etter at Minde har levert fra seg en sekk med spesialflasker.

Savnet av kollegene

Så var da spørsmålet; Hvordan gikk det med kaketransporten?

Tilbake på kontoret hun forlot til fordel for el-sykkelen kan hu med lettelse se at kaken er like hel. Det var nemlig de tidligere kollegene hennes som hadde bestilt kaken.

– Dette er ikke den første kaken vi spiser for å både sørge og feire at Elin har tatt det modige valget videre. Vi savner henne hver dag, sier tidligere kollega, Maren Ådnøy Goa.

Og kanskje blir det faste kakeleveringer til nettopp de gamle kollegaene i fremtiden.