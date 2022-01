Dropper vaksinekrav

Oljeselskapet Aker BP snur, og dropper kravet om at offshoreansatte må være koronavaksinert, skriver Aftenbladet.

Det skjer etter press fra fagforeninger, og etter at Statsforvalteren i Rogaland slo fast at det ut fra medisinskfaglige hensyn ikke er grunnlag for å nekte uvaksinerte å reise offshore.