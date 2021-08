Dropper daglige smittetall

Fra og med i dag slutter Haugesund kommune å oppdatere nettsidene med informasjon om antall smittede i kommunen.

De vil i stedet informere når det er snakk om større utbrudd, sier kommuneoverlege Jostein Helgeland til Haugesunds Avis.

I tillegg begrunner han avgjørelsen med at tallene for både testing og smitte er små nå, og at de daglige variasjonene ikke sier så mye om smittetrykket lokalt lenger.