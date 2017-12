Droppar Jærlinja på E39

Vegvesenet vil droppe den såkalla jærlina for ny E-39 over Jæren. Det skriv Dalane Tidende. I staden vil vegvesenet konsentrere seg om den indre traseen frå Moi til Bue. Ordførar Odd Stangeland i Eigersund, seier til Dalane Tidende at han er skuffa. Statens vegvesen skriv i ei pressemelding at både ytre og midtre korridor båder er lengre og har dårlegare samfunnsnytte enn indre korridor.