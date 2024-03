Droppar flosshatt og sjakett

I rundt 100 år har Stavanger kommune betalt for flosshattar og dressar for mennene i 17. mai-komitéen. Men nå er det slutt. I dag vedtok eit fleirtal i 17. mai-utvalet å gå vekk frå ordninga.

– For vår del handla det om å ha rettferd knyta til kjønn. Når me også fekk ei juridisk vurdering som viste at me ikkje var habile til å vedta det, så blei det slik, seier leiar av utvalet, Line Møllerup frå Høgre, som gjekk inn for å droppa tradisjonen.

Kristoffer Sivertsen frå Frp stemte blankt. Han er skuffa over avgjersla.

– Nå ser det dessverre ut som at flosshattradisjonen forsvinn frå barnetoget og folketoget i Stavanger. Og det synest me er litt synd, spesielt når Kielland fyller 175 år og alle snakkar om flosshatten, seier Sivertsen.