Drop in-vaksinering

Stavanger kommune får mange vaksinedoser de neste tre ukene, og starter derfor med drop in-vaksinering. De to neste torsdagene blir det åpnet for drop in-vaksinering i vaksinesenteret i Forum Expo uten at det er nødvendig å bestille time. Det blir også lagt ut timer tre uker fram i tid slik at folk kan bestille time når det passer best.