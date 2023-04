Droneselskap må hente 150 millioner innen året er omme

Sandnes-selskapet Nordic Unmanned har fått innvilget et lån på 180 millioner kroner med Sparebank 1 SR-Bank. Disse pengene skal gå til refinansiering av selskapet. Lånet er innvilget under forutsetning av at Nordic Unmanned selv må hente rundt 150 millioner kroner i frisk kapital i markedet, melder Stavanger Aftenblad.