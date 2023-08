Droneselskap frå Sandnes i økonomisk trøbbel

Det Sandnes-baserte droneselskapet Field har økonomiske utfordringar, skriv Dagens Næringsliv. Resultatet blei minus 100 millionar kroner før skatt, i fjor, og Field har bede om utsetjing av betaling av renter og avdrag to gonger dette året. Revisoren peikar på at selskapet er avhengig av ny eigenkapital eller nye lån for å kunne betala avdrag og andre rekningar det neste året. Toppsjefen i selskapet seier at mykje av underskottet skuldast avskrivingar på Goodwill, og at dei er i dialog med banken og eigarar for å handtera dette.