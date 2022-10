Dronen blei truleg styrt frå Rennesøy

Dronen, som blei observert av forsvaret sine folk ved Kårstø gassanlegg i går kveld, blei truleg styrt frå sørsida av Boknafjorden, frå Rennesøy. – Det var observasjonar og informasjon som me fekk gjennom den innsatsen me hadde der ute. Me kan sjølvsagt ikkje sjå vekk frå at den blei styrt andre stader frå, men indikasjonane gjekk på at det var frå Rennesøy-sida, seier operasjonsleiar Victor Fenne-Jensen ved politiet i Sør-Vest: