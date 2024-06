Drikkevatnet er OK igjen på Røvær

Nå er det ikkje lengre nødvendig å koke drikkevatnet på øya Røvær nord for Haugesund. På tysdag viste ein rutinekontroll at kvaliteten ikkje var god nok. Nå er dette under kontroll igjen, og drikkevatnet frå det lokale vassverket på Røvær er friskmeldt frå klokka 10.30 i dag, skriv Haugesunds avis.