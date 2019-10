Drapstiltalte sier brannen startet mens han sov

I Dalane tingrett i formiddag forklarte den 29 år gamle sudaneren hva han mente skjedde mandag 17. september i fjor da leiligheten i Fjellveien i Egersund begynte å brenne.

– Min kone og jeg dro hjem da skoledagen vår var ferdig. Vi ble hjemme i leiligheten hele ettermiddagen og gjorde lekser.

29-åringen sier han etter hvert ble trøtt og la seg for å sove litt mens hun skulle lage kveldsmat.

– Hvorfor prøvde du ikke å redde henne?

– Jeg våknet av at hun ropte. Da jeg åpnet døra inn til stua så jeg at rommet var fullt av røyk.

Den tiltalte sier han løp tilbake og hoppet ut vinduet på soverommet.

Dommeren spurte 29-åringen hvorfor han ikke gjorde noe forsøk på å redde kona si ut av det brennende huset. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Rettens administrator, sorenskriver Alexander Schønemann, lurte på hvorfor tiltalte ikke gjorde noe forsøk på å redde kona si ut fra stua.

– Det var fullt av røyk der. Jeg kunne ikke gå inn, sier han.

– Hvordan var sinnsstemningen din denne dagen, spurte dommeren videre.

– Jeg var veldig glad. Hun hadde kommet til Norge noen uker tidligere.

Tiltalte: – Begge ønsker abort

– Din kone var gravid, var dette et planlagt barn?

– Nei. Da kona mi kom til Norge, la vi et program for oss begge. Hun ønsket å studere og hadde store ambisjoner. Barn hadde vi planlagt seinere.

I retten forklarte 29-åringen videre hvordan han og kona var i diskusjon med helsevesenet om hvordan de kunne få fjernet fosteret.

Kona var på dette tidspunktet bare noen uker på vei.

– Vi var begge enige i aborten, understreket han i vitneboksen.

– Er abort akseptabelt i deres kultur, spurte dommeren.

– Nei, i islam er abort ikke lov, men vi hadde lært på skolen at dette var greit å gjøre i Norge.

Familiegjenforening

29-åringens kone, som også var hans kusine, kom til Norge begynnelsen av august i fjor. Hun fikk innvilget midlertidig oppholdstillatelse, og hadde vært i Norge i seks uker da hun døde.

Sorenskriver Alexander Schønemann administrerer drapssaken i Dalane tingrett. Foto: Erlend Frafjord / NRK

Paret giftet seg i Sudan i januar 2014. 29-åringen hadde da allerede en kone som han har fire barn med.

To rettsmedisinsk sakkyndige har observert den tiltalte nå i høst. Deres konklusjon er at han er strafferettslig tilregnelig.

Ifølge tiltalen skal kvinnen ha blitt kraftig slått mot hodet, og dødd av omfattende hodeskader.

Deretter skal 29-åringen, ifølge påtalemyndigheten, ha helt bensin eller tennvæske over kroppen hennes og utover i kjøkkenet og stuen. Kvinnen fikk store brannskader, og leiligheten ble også ødelagt.

Menner brannen startet to steder

Påtalemyndigheten mener at brannen oppsto på to ulike steder i leiligheten, og at dette er en indikasjon på at den har vært påsatt.

Tiltalte har så langt i forklaringen sin ikke kommet inn på hvordan han mener hodeskadene til kona skal ha oppstått.

Den tiltalte nektet straffskyld på alle punkter etter at statsadvokaten leste opp tiltalen i retten i morges.

Rettssaken i Dalane tingrett foregår i lokalene til Jæren tingrett i Sandnes. Det er forventet at saken vil vare i tre uker.