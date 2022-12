Drapstiltalte kontaktet ekskjærestens 16 år gamle datter: – Han sa jeg var sexy

– Jeg fant et bilde av jenta mi, som han hadde lasta ned. Der tror jeg hun er 16 år gammel, forklarte ekskjæresten til den tiltalte 52-åringen i Haugaland og Sunnhordland tingrett mandag.

Hun fant også bilder av kjæresten til sønnen hennes, kjæresten til nevøen, samt andre jenter i slekten hennes.

– Jeg sa at jeg ikke ville se ham mer. At han hadde gått langt over streken. Han ble veldig lei seg og jeg tror han skjønte at han hadde gjort noe som ikke var akseptabelt, forklarte kvinnen.

I fem år var de to kjærester til det ble slutt i 2014. Flere ganger under sin forklaring begynte hun å gråte.

AKTOR: Nina Grande spurte ut tiltaltes ekskjæreste om deres fem år lange forhold. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Hadde en rar magefølelse

I retten fortalte hun om et forhold med veldig gode perioder og veldig tunge perioder. Etter hvert oppdaget hun hans fetisj for kvinnesko- og klær.

– Det var veldig vanskelig for meg å håndtere fordi vi ikke hadde en dialog. Han ville ikke forklare hva det var og hva det innebar, sa hun i retten.

En gang hadde hun vært på ferie med barna sine, mens han som da var kjæresten hennes passet hundene hennes. Da hun skulle hente dem var han ikke hjemme, men hun hadde nøkkel og låste seg inn.

– Der møtte det meg et syn av masse undertøy, sko og masse bilder. Først tenkte jeg, hvor er den jenta han har hatt bak min rygg? For det måtte jo være en jente som brukte alt dette, forklarte hun.

Mannen som nå er tiltalt, trodde hun skulle komme hjem noen dager senere.

– Jeg hadde en rar følelse i magen som jeg hadde kjent lenge. Og da skjønte jeg at uvissheten stemte, sa hun i retten.

Kalte seg Maud Angelica

Hun oppdaget også at han var aktiv på et forum der han utga seg for å være kvinne under navnet Maud Angelica.

– Han forklarte at han prøvde å komme i kontakt med andre damer. Han hadde kontakt med 130 damer, forklarte hun.

Ifølge ekskjæresten sendte han anonymiserte bilder av henne til de andre kvinnene på forumet. I retur fikk han tilsendt bilder av dem.

– Det var fryktelig vanskelig å forstå. Jeg prøvde å spørre ham om ting, men i sånne situasjoner ble han veldig sint og valgte å rømme, forklarte hun.

Kvinnen forklarte at ekskjæresten brukte mye tid på å finne jenter.

– Omtrent hver gang jeg kom til han, fant jeg lapper der han hadde notert navn, alder, adresse og utseende. Det kunne også stå størrelse på sko og klær, forklarte hun.

Slapp henne i gulvet

Kvinnen sa i retten at han aldri slo henne. Oftest kjørte han vekk da hun prøvde å ta opp vanskelig ting. Men ved to anledninger hadde hun skremmende opplevelser med ham.

De hadde besøkt venner av kvinnen og blitt lenger enn det som først var forespeilt. Han var veldig sint og frustrert da de gikk, fortalte kvinnen.

Irritasjonen fortsatte da de kom til bobilen der de skulle overnatte.

– Vi legger oss, men han fortsetter å snakke om at vi har vært for lenge på besøk. Det ender med at han går ut av sengen, tar ned stigen og begynner å kjøre. Når du ligger i en alkove er du forsvarsløs, forklarte kvinnen.

Hun klarte etter hvert å roe ned kjæresten sin. Han parkerte og de la seg til å sove.

– Det var en veldig skremmende opplevelse, fortalte hun i retten.

En gang han var på besøk, var de på soverommet til kvinnen da han holdt henne under rygg og knehaser slik at hun lå flatt i armene hans.

Så slapp han henne i gulvet og forlot huset.

– Jeg mistet pusten. Han dro bare og jeg ble veldig redd, fortalte hun.

Gikk til psykolog etter bruddet

Da det ble slutt, gikk kvinnen til behandling hos psykolog for å bygge seg opp igjen.

– Det var en stor påkjenning at det alltid var så mange problemer. Og hver gang jeg gjorde det slutt gav han meg ikke fred.

Heller ikke i ettertid har hun fått fred, forklarte hun.

Ifølge kvinnen har tiltalte ringt henne med skjult nummer. Han ringte også til datteren hennes.

Hun vitnet selv i retten mandag.

Datteren fortalte at tiltalte tok kontakt via en falsk profil på Facebook etter at forholdet til moren hennes var slutt. De begynte å chatte, men hun blokkerte ham da samtalene ble det hun beskriver som ubehagelige.

– Han skreiv at han hadde funnet bilde av meg på Facebook. Han sa jeg var sexy og hadde fine øyne. Jeg husker at jeg var redd for å gå på aktiviteter for eksempel i Karmøyhallen for jeg visste ikke hvor han var. Jeg kikket ekstra rundt meg da jeg var på bading for eksempel, forklarte hun.

Datteren visste ikke at det var morens ekskjæreste som ringte og tok kontakt på Facebook før hun var i avhør en stund senere.

– Jeg har aldri hatt den oppfatningen av han at han kunne være en sånn person, sa hun.

Ble advart av eksmannen

Forsvareren til den tiltalte 52-åringen, Stian Kristensen, hadde flere spørsmål til tiltaltes ekskjæreste.

Han leste høyt fra et avhør hun var i for fire år siden i forbindelse med Birgitte Tengs-saken.

FORSVARER 52-åringen: Stian Kristensen. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

– Hvis han skulle vært drapsmann så skjønner hun ikke at han ikke hadde drepte henne, for hun har virkelig satt ham til veggs noen ganger. Hva mener du med dette? spurte Kristensen.

– Under konfrontasjonene fikk jeg ham veldig sint. Han var i nærheten, men slo meg ikke. Jeg ser ikke at han skulle ha gjort noe så vondt, svarte hun.

Ifølge kvinnen visste hun at han hadde sittet i fengsel. Han forklarte henne at det var fordi han hadde kjørt for fort.

– Var det noe annet du visste, spurte Kristensen.

– I bunn og grunn ikke, svarte kvinnen.

– Jeg ser i avhøret at da dere begynte å møtes, sa sønnen din at du ikke måtte møte NN (tiltalte, red. anm.) mer på grunn av blotting og stjeling av dameklær?

– Eksmannen advarte meg gjennom ungene. Men jeg valgte å ikke høre på eksmannen min, men på NN, svarte kvinnen.

– Har du tenkt tanken at han ville vært i stand til å ta livet av noen, spurte Kristensen.

– Nei, det tror jeg ikke. Jeg hadde veldig mange konfrontasjoner med ham, men jeg ser ikke at han kunne gjort noe så vondt, sa hun.