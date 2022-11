Drapstiltalt kjørte nesten ned politimann i vill biljakt: – Han traff meg

– Jeg løp etter ham til parkeringsplassen under Risøy bru. Da jeg kom fram var han i ferd med å starte opp bilen sin, en Opel Ascona. Jeg ropte og markerte at han måtte stanse.

Slik beskriver Edgar Mannes en kveld på jobb i mai 1996. Mandag vitnet han i Birgitte Tengs-saken i Haugaland og Sunnhordland tingrett.

Mannes er i dag politistasjonssjef på Haugesund politistasjon. I 1996 jobbet han i ordensavdelingen i Haugesund.

I retten ble han bedt om å fortelle om kvelden da den nå tiltalte 52-åringen blottet seg flere ganger i Haugesund sentrum.

Gjemmer seg på sykehuset

Vi skrur tiden litt tilbake.

Denne kvelden, i mai 1996, er to jenter ute og går i Haugesund sentrum da de får øye på en mann som blotter seg for dem.

Litt senere blotter han seg for dem igjen, denne gangen i nærheten av Haugesund sjukehus, like ved sentrum.

De to jentene blir redde og løper inn på sykehuset. De melder fra til politiet om hva som har skjedd.

Edgar Mannes er en av to polititjenestemenn som er ute på patrulje denne kvelden. De to får videreformidlet meldingen.

Så kommer det enda en melding om blotting. Denne gangen i Skjoldavegen, ikke langt fra busstasjonen.

To andre tenåringsjenter oppdager en mann med penis ute.

De melder også fra til politiet.

Må kaste seg til siden

Polititjenestemennene søker rundt i sentrum da de får øye på en mann bak et busskur.

– Vi stoppet og løp bak. Da så vi at han som nå er tiltalt, løp nedover Strandgaten, forklarer Mannes.

Det er nå Mannes løper etter mannen til parkeringsplassen. Og mannen setter seg i bilen og begynner å kjøre.

Mannes beskriver i retten at han må kaste seg til side for å ikke bli påkjørt.

– Han var borti meg, sier han.

Mannes får varslet kollegaen og de to kjører etter mannen.

– Vi mista han av synet flere ganger. Men fikk øye på ham ved Karmsund bru, sier han.

De følger etter over broen til Karmøy. Mannes anslår at han kjørte i 110 km/t. Mannen kjører forbi flere biler, med lysene av.

Like etter en skole ikke langt fra broen, tar han av til venstre og kjører nedover en vei mot et industriområde. Han kjører ut på et jorde og bilen setter seg fast.

Herfra rømmer han videre til fots.

Med politimennene like bak.

Ønsket ikke å skade politimannen

– Vi fant ham i en granskau der han hadde lagt seg ned og gjemt seg, sier Mannes.

De pågriper mannen og tar ham med tilbake til politistasjonen.

Mannes husker godt hva han sa da de pågreip ham.

– Ved pågripelsen så han på meg og spurte om det var meg han nesten hadde kjørt på. Han beklaget det og var veldig fortvilet over situasjonen. Han ønsket ikke å skade meg, men ville komme seg bort fra situasjonen, forklarer Mannes.

– Utrolig dumt å gjøre

Mannen ble i september samme år dømt til ti måneders fengsel for fem tilfeller av blotting og vold mot offentlig tjenestemann.

Den tiltalte 52-åringen snakket selv om blotterepisodene i sin forklaring for snart to uker siden.

På spørsmål fra aktor om hvorfor han blottet seg, sa han at han ønsket oppmerksomhet og at han var ensom.

– I dag vet jeg at det ikke hjelper noen ting. Det var utrolig dumt å gjøre. Jeg er lei meg og beklager på det sterkeste, sa han i sin forklaring.