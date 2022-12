Drapssiktet ut av isolasjon

For to uker siden ble mannen i 40-årene, som har tilstått drapet på Vestre Platå i Stavanger i november, varetektsfengslet i fire nye uker. To av disse skulle tilbringes i fullstendig isolasjon. I et fengslingsmøte torsdag, hadde politiet bedt om en ny uke i fullstendig isolasjon for den drapssiktede.

Ifølge mannens forsvarer, Svein Kjetil Lode Svendsen, ble rettsmøtet avlyst kort tid før det skulle avholdes torsdag. Den siktede slipper dermed ut av isolasjon, men sitter fortsatt i varetekt med brev-, besøks- og medieforbud til 12. januar.

Ifølge politiet er grunnlaget for å be om full isolasjon bortfalt. Påtaleansvarlig Marita Hagen, sier til NRK at de vurderer ikke lenger at de strenge vilkårene for isolasjon er oppfylt, men ønsker ikke å kommentere dette nærmere.

Mannen har tilstått drapet, men har ikke erkjent straffskyld.

Tre personer er siktet for drap eller medvirkning til drap i saken. Alle har siden pågripelsen sittet varetektsfengslet med brev-, besøks- og medieforbud. Samt full isolasjon.